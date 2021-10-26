Минздрав назвал районы Башкирии с лучшими и худшими темпами вакцинации

Безусловным лидером стал Буздякский район Башкирии, там по данным на 22 октября первым компонентом вакцины привились более 90% населения подлежащего вакцинации, а именно 91,05%. За неделю в Буздякском районе темп вакцинации за неделю составил более 9%. Однако если рассматривать ситуацию с вакцинацией пожилого населения, Буздякский район резко теряет лидерство в рейтинге. На 22 октября 2021 года в муниципалитете привиты 53,92% граждан, подлежащих вакцинации старше 60 лет. Темп вакцинации пожилых в муниципалитете составил 3,94%. По вакцинации пожилых граждан муниципалитет оказался на 10 строчке.