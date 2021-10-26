Министр здравоохранения Башкирии рассказал о новом сертификате о вакцинации

Максим Забелин рассказал о новом сертификации о вакцинации против COVID-19. По словам министра, привитые начнут получать документы нового образца с 8 ноября.
Сертификат будет в бумажном и электронном виде. Старые образцы будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года. Сертификат можно будет распечатать прямо с портала Госуслуг.
В новом едином образце будет содержаться минимальная медицинская информация о привитом, данные паспорта и место жительства. Также в справке появится информация о том, какой вакциной и где был привит житель. Новый документ будет доступен как на русском, так и на английском языке.