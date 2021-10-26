Минеева поддержала обращение цветочного бизнеса к столичным властям

Минеева поддержала обращение цветочного бизнеса к столичным властям
Минеева поддержала обращение цветочного бизнеса к столичным властям
Вчера, 15:13ОбществоФото: фрагмент видео
Ассоциация участников розничной торговли цветами попросила главу российской столицы Сергея Собянина и руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка разрешить цветочным магазинам работать в период ограничений, с 28 октября по 7 ноября.

Обращение также направили уполномоченному по правам предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой.

По словам участников рынка, они продают скоропортящийся товаров и не успевают отменить заказанную ранее продукцию. Об этом пишет издание kommersant.ru. Бизнес просит мэрию разрешить продавать цветы в период ограничений в соответствии с санитарными требованиями. Иначе индустрия понесет убытки, вызванные простоем, в размере более 1 млрд рублей, а интернет-продажи возместят их слабо.

То, что в 2020 году закрылись цветочные магазины, уже вызывало существенные убытки, а после нового локдауна отрасль может не восстановиться, отметили в ассоциации. Отмена поставки цветов возможна за 2-3 недели. Однако о вводе ограничений сообщили недавно, и часть продукции прибудет в РФ в момент закрытия розницы, сказано в письменном обращении.

В соответствии с предложением участников рынка свежесрезанные цветы можно включить в список товаров первой необходимости, чтобы магазины могли и дальше работать, в период ограничений.

Помимо этого, они готовы допускать к деятельность лишь тех сотрудников, которые полностью привились, и обслуживать не более одного покупателя в зале. По словам Татьяны Минеевой, “предложения отрасли учитывают реальность”.

В РФ с 30 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни на фоне ухудшения положения с коронавирусом. Власти регионов могут вводить дополнительные ограничения. Так, в Москве должны закрыть непродовольственную розницу. Исключение составят аптеки, магазины товаров первой необходимости и объекты онлайн-торговли. В Московской области введены подобные меры.

Каждый год в РФ продается порядка 1,5 млрд свежесрезанных цветов, а рыночный оборот оценивается в 180 млрд рублей в год. По оценке основателя сети “Цветочный ряд” Ивана Утенкова, компания потеряет в результате простоя 50 млн рублей, если получится договориться с арендодателями о скидках. Он отмечает, что весь рынок может понести потери в размере более 1 млрд рублей. По словам Утенкова, внесение свежесрезанных цветов и растений в список товаров первой необходимости также даст возможность рынку обелиться, так как компании начнут указывать соответствующий ОКВЭД и не вести серую торговлю.

По словам генерального директора сети “Ирис” Артема Тимофеева, трафик у цветочных магазинов сравнительно небольшой. Президент Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов поддерживает инициативы представителей розничной торговли.

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