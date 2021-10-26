Минеева поддержала обращение цветочного бизнеса к столичным властям

Каждый год в РФ продается порядка 1,5 млрд свежесрезанных цветов, а рыночный оборот оценивается в 180 млрд рублей в год. По оценке основателя сети “Цветочный ряд” Ивана Утенкова, компания потеряет в результате простоя 50 млн рублей, если получится договориться с арендодателями о скидках. Он отмечает, что весь рынок может понести потери в размере более 1 млрд рублей. По словам Утенкова, внесение свежесрезанных цветов и растений в список товаров первой необходимости также даст возможность рынку обелиться, так как компании начнут указывать соответствующий ОКВЭД и не вести серую торговлю.