Минеева: Бизнес может уйти в “подполье” в случае запрета на ночную работу

Минеева: Бизнес может уйти в “подполье” в случае запрета на ночную работу
Минеева: Бизнес может уйти в “подполье” в случае запрета на ночную работу
Вчера, 16:28ОбществоФото: фрагмент видео
Объявление полного запрета на ночную деятельность для предприятий общепита и развлекательных площадок несет риск перехода части бизнеса в "подполье". Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

Как сообщает tass.ru, ранее глава государства Владимир Путин поручил губернаторам организовать совместно с Роспотребнадзором усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий. В эти мероприятия также входит введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

По словам бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, если ночную деятельность бизнеса полностью запретить, создается риск перехода части индустрии в "подполье".

"Пострадает прежде всего сектор развлекательных мероприятий, поскольку концерты, вечеринки, свадьбы часто идут допоздна. Меньше всего убытков ожидается в секторе деловой событийной индустрии, так как все мероприятия там дневные", - сказала Минеева.

Она также отметила, что проблему можно решить с помощью проведения всех мероприятий в формате COVID-free. Такого мнения придерживается бизнес-сообщество.

"И здесь в первую очередь необходимо четкое взаимодействие с Роспотребнадзором", - заключила она.

Напомним, власти Москвы и Московской области из-за распространения коронавируса объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время там будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг. Для школьников введены каникулы.

В отличие от нерабочих дней в июне, когда рестораны и кафе не могли работать только в ночное время, на этот раз в Москве они будут закрыты полностью. Кроме того, закроется подавляющее большинство магазинов - за исключением продовольственных, продающих товары первой необходимости, и аптек, а также организации сферы услуг. Не будут работать и заведения по оказанию государственных услуг в многофункциональных центрах и зданиях органов власти. Аналогичное решение приняли в Подмосковье.

С 28 октября в Москве и области QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется. Они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%.

Ранее QR-коды вводились в столице с 28 июня для посещения в первую очередь кафе и ресторанов, а также концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, если их организаторы создали ковид-фри-зоны. Тогда система проработала только три недели и затем, с 19 июля, стала рекомендательной.

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