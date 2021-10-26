Марк Цукерберг заявил о попытках оклеветать компанию Facebook

Марк Цукерберг заявил о попытках оклеветать компанию Facebook
Марк Цукерберг заявил о попытках оклеветать компанию Facebook
Вчера, 16:37ОбществоФото: wikimedia.org
Руководство американской компании Facebook заявило, что ее пытаются всячески оклеветать. Об этом сообщил глава корпорации Марк Цукерберг. Соответствующее заявление размещено на его странице в соцсети.

Как пишет 360tv.ru, такой комментарий Цукерберг дал по поводу заявления, которое обнародовали экс-сотрудники Facebook о работе компании. Глава Facebook выступил за то, чтобы в больших организациях вели проверки.

Марк Цукерберг отметил: добросовестная критика помогает совершенствоваться. При этом он считает: то, что происходит сейчас, является скоординированными действиями по выборочному использованию текущей документации с целью представить искаженную картину о Facebook.

Цукерберг уверен: организации не должны самостоятельно решать все вопросы о своей медиаполитике. Иногда нужно госрегулирование. По его словам, при принятии решений важно уметь балансировать между понятиями свободы слова, социальной справедливости, снижения вредоносного контента или между оказанием помощи органам правопорядка и внедрением шифрования для конфиденциальности.

Глава Facebook подчеркнул, что речь идет, прежде всего, не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. «Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно», — сказал Цукерберг.

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