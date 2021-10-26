Кормящим мамам Башкирии разрешили прививки от COVID-19 без клинических исследований

Кормление грудью больше не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. В инструкции к вакцине больше не содержится пункт о том, что грудное вскармливание является поводом для переноса вакцинации. Примечательно то, что клинические исследования по применению вакцины «Спутник V» для кормящих женщин не проводили.
Одновременно с этим в инструкции указано, что данных о том, способны ли компоненты вакцины проникать в грудное молоко пока нет. Учитывая тот факт, что клинических исследований не проводилось можно предположить, что эти данные в инструкции к препарату в ближайшее время и не появятся.
Клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.инструкция к препарату Гам-ковид-вак