Кормящим мамам Башкирии разрешили прививки от COVID-19 без клинических исследований

Одновременно с этим в инструкции указано, что данных о том, способны ли компоненты вакцины проникать в грудное молоко пока нет. Учитывая тот факт, что клинических исследований не проводилось можно предположить, что эти данные в инструкции к препарату в ближайшее время и не появятся.