Книгоиздатели прогнозируют серьезные убытки из-за объявленных нерабочих дней

Ущерб, который будет нанесен издательствам в России в период нерабочих дней, может составить сотни миллионов рублей. На ситуацию повлияет закрытие книжных розничных магазинов в столице и регионах.

Как сообщает infox.ru, ранее книгоиздатели прогнозировали, что в этом году книжный рынок вырастет до 99 миллиардов рублей, на 3% превысив итоги 2019-го, допандемийного года. Однако после того, как стало известно о введении новых мер против распространения коронавируса по всей стране, прогнозы стали ухудшаться. Теперь аналитики говорят уже не о росте, а о падении доходов. Большинство крупных игроков рынка отметили, что готовятся к серьезным убыткам из-за закрытия книжных магазинов в ряде субъектов РФ. Президент группы “Эксмо-АСТ” Олег Новиков рассказал журналистам издания “Коммерсант”, что если ограничения будут введены на одну неделю, издательство потеряет 100 миллионов рублей. Он подчеркивает, что такие убытки вызовут замедление роста рынка – по его прогнозам, рынок просядет на 2-3%. Генеральный директор издательской группы “Альпина” Алексей Ильин также говорит о неутешительных прогнозах. Он заявил, что за 10 дней нерабочих дней, когда из-за эпидемиологической обстановки не будут работать книжные магазины, потери продаж составят десятки миллионов рублей. Глава “Азбуки-Аттикус” Леонид Шкурович высказался о многомиллионных потерях, которые грозят издательской группе по итогам предстоящего массового закрытия магазинов. Он отметил, что ранее компания рассчитывала на рост 35% сравнительно с показателями прошлого года, но теперь всему рынку грозит коррекция в 1-1,5%.

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