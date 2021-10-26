Гострудинспекция Башкирии объяснила принцип оплаты труда в период нерабочей недели

В ведомстве ответили на животрепещущие вопросы о оплате труда в период нерабочей недели. В частности, будет ли предусмотрен двойной тариф и как быть с отпуском, который выпадает на нерабочие дни.

В Гострудинспекции объяснили нюансы нерабочей недели. Так, в Указе президента четко прописано «с сохранением заработной платы», это означает, что сотрудникам предприятия будет выплачиваться з/п в обычном размере. Что касается тех, работников, которые остаются работать, то для них, по словам Гострудинспекции, оплата труда по двойному тарифу не предусмотрена. — Оплата труда работников, которые в этот период будут заняты (Указ предусматривает «органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций»), производится в обычном, а не повышенном размере, — Гострудинспекция. Между тем, нерабочая неделя выпадает на два выходных дня — 4 и 5 ноября. Известно, что выход на работу в любой из этих дней должен будет оплачиваться уже вдвойне. В ведомстве также отметили, если ежегодный оплачиваемый отпуск попадает на нерабочую неделю, то нерабочие дни не входят в число календарных дней, другими словами, отпуск будет продлеваться только на один день — 4 ноября. Напомним, что в президент России Владимир Путин ввел в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, однако для регионов с осложненной ситуацией по ковиду «каникулы» могли начаться и вовсе с 23 октября. Глава Башкирии тем временем отказался продлевать нерабочие, так как несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в регионе тяжелая — она стабильная. Ранее Mkset собрал мнения жителей Башкирии о введении выходных дней, а также поговорил с туроператорами и выяснил появился ли спрос на путевки с 30 октября по 7 ноября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter