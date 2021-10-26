Глава Башкирии рассказал о возведении юбилейных объектов в Уфе

Глава Башкирии рассказал о возведении юбилейных объектов в Уфе
Глава Башкирии рассказал о возведении юбилейных объектов в Уфе
Вчера, 08:46ОбществоЭлина СайфрановаФото: glavarb.ru
450-летию Уфы планируется отметить в 2024 году, однако подготовка к нему идет уже сейчас. На совещании Хабиров анонсировал строительство нескольких объектов, а также создание брендбука, который будет использоваться на на культурно-массовых мероприятиях, при оформлении праздничных площадок.

Известно, что в 2024 году Уфа отметит свой 450-летний юбилей. Так, 25 октября глава республики Радий Хабиров провел совещание по подготовке к празднику, на котором анонсировал появление следующих объектов.

Во-первый власти планируют построить многофункциональный центр борьбы, где будут проходить спортивные соревнования международного и российского уровней, подготовка спортсменов, а также аттестация судей и тренеров.

Во-вторых, должны появиться комплекс гребного слалома, обещанный Центр фехтования, Евразийская библиотека, а также математический лицей на 350 учащихся, в котором предусматривается и общежитие на 250 мест.

В-третьих, будет разработан брендбук 450-летия столицы Башкортостана, который, как сообщается, будет использоваться на культурно-массовых мероприятиях, при оформлении праздничных площадок, транспорта, торгово-сервисных объектов, различной сувенирной продукции.

Известно также, что градоначальник Уфы Сергей Греков заявил, что к 2024 году в столице фасады 90 многоквартирных домов будут приведены в порядок.

Ранее мы сообщали, что в Уфе к 450-летию города собирается реконструировать и Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей. Как сообщала мэрия города, планируется обновить новое здание и сделать к нему пристрой, так общая площадь объекта увеличится до 6,5 тысяч квадратных метров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы