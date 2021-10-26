Глава Башкирии рассказал о возведении юбилейных объектов в Уфе

450-летию Уфы планируется отметить в 2024 году, однако подготовка к нему идет уже сейчас. На совещании Хабиров анонсировал строительство нескольких объектов, а также создание брендбука, который будет использоваться на на культурно-массовых мероприятиях, при оформлении праздничных площадок.

Известно, что в 2024 году Уфа отметит свой 450-летний юбилей. Так, 25 октября глава республики Радий Хабиров провел совещание по подготовке к празднику, на котором анонсировал появление следующих объектов. Во-первый власти планируют построить многофункциональный центр борьбы, где будут проходить спортивные соревнования международного и российского уровней, подготовка спортсменов, а также аттестация судей и тренеров. Во-вторых, должны появиться комплекс гребного слалома, обещанный Центр фехтования, Евразийская библиотека, а также математический лицей на 350 учащихся, в котором предусматривается и общежитие на 250 мест. В-третьих, будет разработан брендбук 450-летия столицы Башкортостана, который, как сообщается, будет использоваться на культурно-массовых мероприятиях, при оформлении праздничных площадок, транспорта, торгово-сервисных объектов, различной сувенирной продукции. Известно также, что градоначальник Уфы Сергей Греков заявил, что к 2024 году в столице фасады 90 многоквартирных домов будут приведены в порядок. Ранее мы сообщали, что в Уфе к 450-летию города собирается реконструировать и Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей. Как сообщала мэрия города, планируется обновить новое здание и сделать к нему пристрой, так общая площадь объекта увеличится до 6,5 тысяч квадратных метров.

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