На будущей неделе рабочих дней будет меньше, жителей Башкирии ожидает один выходной день, а точнее праздничный. 4 ноября по всей стране жители России празднуют День народного единства.

Известно, что 4 ноября выпадает на среду. В связи с этим предыдущий рабочий день, 3 ноября, должен быть сокращен на один час. Отметим, что праздничные дни в список календарных дней оплачиваемого отпуска не входит. В связи с распространением коронавируса власти республики перенесли на неопределенный срок все массовые мероприятия. Ограничения накануне коснулись сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, однако в минувшие выходные их решили все же провести.

