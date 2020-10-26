Вузы Башкирии могут вновь перевести на «дистанционку» из-за коронавируса

Вузы Башкирии могут вновь перевести на «дистанционку» из-за коронавируса

Вчера, 13:50ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
По данным министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, за прошедшую неделю в университетах Башкирии выявлен значительный рост заболевания коронавирусом среди студентов.

В связи с ухудшением эпидобстановки в вузах, студенты снова могут полностью перейти на дистанционный формат обучения. Как рассказал Айбулат Хажин, ситуация с коронавирусом в школах и садиках вошла в стадию стабильности. В колледжах за прошедшую неделю зафиксирован 41 заболевший, а вот в вузах наблюдается достаточно серьёзная динамика.

Наша задача сейчас без ущерба для образовательного процесса разорвать инфекционную цепочку, сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Министерству образования и науки он поручил разработать предложения по работе университетов.

Напомним, очное обучение с 1 сентября началось только у студентов первого курса бакалавриата и у последних курсов магистратуры. В начале октября БГМУ и УГАТУ перевели своих студентов на удалённое обучение. Позже региональный Роспотребнадзор объявил о тестировании старшеклассников школ, студентов вузов и ссузов на коронавирус. В перечень для проверки вошли четыре школы, три университета и три колледжа. Анализ на Covid-19 будут проходить случайно выбранные ученики.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
студентыБашкирияВузы
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы