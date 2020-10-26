Вузы Башкирии могут вновь перевести на «дистанционку» из-за коронавируса

Напомним, очное обучение с 1 сентября началось только у студентов первого курса бакалавриата и у последних курсов магистратуры. В начале октября БГМУ и УГАТУ перевели своих студентов на удалённое обучение. Позже региональный Роспотребнадзор объявил о тестировании старшеклассников школ, студентов вузов и ссузов на коронавирус. В перечень для проверки вошли четыре школы, три университета и три колледжа. Анализ на Covid-19 будут проходить случайно выбранные ученики.