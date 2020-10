Вузы Башкирии могут вновь перевести на «дистанционку» из-за коронавируса

По данным министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, за прошедшую неделю в университетах Башкирии выявлен значительный рост заболевания коронавирусом среди студентов.

В связи с ухудшением эпидобстановки в вузах, студенты снова могут полностью перейти на дистанционный формат обучения. Как рассказал Айбулат Хажин, ситуация с коронавирусом в школах и садиках вошла в стадию стабильности. В колледжах за прошедшую неделю зафиксирован 41 заболевший, а вот в вузах наблюдается достаточно серьёзная динамика. Наша задача сейчас без ущерба для образовательного процесса разорвать инфекционную цепочку, сказал глава Башкирии Радий Хабиров. Министерству образования и науки он поручил разработать предложения по работе университетов. Напомним, очное обучение с 1 сентября началось только у студентов первого курса бакалавриата и у последних курсов магистратуры. В начале октября БГМУ и УГАТУ перевели своих студентов на удалённое обучение. Позже региональный Роспотребнадзор объявил о тестировании старшеклассников школ, студентов вузов и ссузов на коронавирус. В перечень для проверки вошли четыре школы, три университета и три колледжа. Анализ на Covid-19 будут проходить случайно выбранные ученики.

