В России вновь увеличивается число больных коронавирусом

Отмечается, что наибольшее количество заражений регистрируется в Москве – 4455 за сутки. В Санкт-Петербурге, хотя численность больных значительно увеличилась, но со столицей не сравнима – 909 новых случаев, в Подмосковье 491 новый случай COVID-19. За сутки скончалось 229 человек. В целом в РФ уже переболели инфекцией свыше 1,5 млн человек, умерли – больше 26 тысяч, сообщает Infox.