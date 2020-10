В России вновь увеличивается число больных коронавирусом

Новую статистику по больным коронавирусной инфекцией опубликовали в оперативном штабе по борьбе по контролю с распространением коронавируса. По информации штаба в России заболели 16710 человек.

К сравнению, на сутки ранее в стране отмечалось почти на 200 человек меньше. Но абсолютный антирекорд был зафиксирован 23 октября – тогда в стране зарегистрировали свыше 17 тысяч новых инцидентов заражений. Такого количества не отмечалось даже в самый разгар эпидемии весной текущего года. Напомним, эпидемиологи прогнозируют, что страна в ближайшем будущем преодолеет порог в 18 тысяч заражений в сутки. При этом самый трудный период придется на зимние месяцы. Отмечается, что наибольшее количество заражений регистрируется в Москве – 4455 за сутки. В Санкт-Петербурге, хотя численность больных значительно увеличилась, но со столицей не сравнима – 909 новых случаев, в Подмосковье 491 новый случай COVID-19. За сутки скончалось 229 человек. В целом в РФ уже переболели инфекцией свыше 1,5 млн человек, умерли – больше 26 тысяч, сообщает Infox.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter