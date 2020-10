В России инициировали создание специального ведомство, которое будет бороться с коррумпированными чиновниками и должностными лицами.

По сообщению газеты “Известия”, с такой инициативой выступил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он считает, что в России важной и пока нерешенной проблемой, влияющей на развитие экономики, является коррупция, для борьбы с которой правительство должно объединиться с гражданами. Решить проблему, по словам политолога, поможет создание института уполномоченного по борьбе с коррупцией.

