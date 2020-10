Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

Чем больше сил будет направлено на борьбу с коррупцией, тем лучше, передает слова депутата RT. Тем не менее он отметил, что в стране достаточно эффективно работают действующие механизмы по борьбе с коррупцией. Например, обращения к депутатам и в общественные советы. Поэтому, как сказал Гутенев, создание должности омбудсмена будет не лишним, однако сверхбольших результатов от данного института ждать не стоит.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter