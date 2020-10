В Башкирии планируют провести концерт для врачей

В Башкирии готовят концерт, посвященный врачам-именинникам. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил руководитель исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

Для поздравления врачей, родившихся в ноябре–декабре, привлекут звезд башкирской эстрады — Ильдара Абдразакова, Айдара Галимова и Элвина Грея. При этом Ахмадинуров не уточнил, в каком режиме будет проведен конкретно этот концерт и нужно ли будет личное присутствие врачей, в тоже время заявив, что новогоднее выступление пройдет в режиме онлайн. Напомним, в июне 2020 года, вопреки распространению коронавируса, власти республики решили своеобразно поблагодарить медицинских работников за их упорный и героический труд. Впервые в истории в столице региона состоялся парад врачей и других работников медицины. По данным организаторов, 500 врачей прошествовали колонной по улице Заки Валиди к амфитеатру рядом с Конгресс-холлом.

