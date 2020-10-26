В Башкирии планируют провести концерт для врачей

Для поздравления врачей, родившихся в ноябре–декабре, привлекут звезд башкирской эстрады — Ильдара Абдразакова, Айдара Галимова и Элвина Грея. При этом Ахмадинуров не уточнил, в каком режиме будет проведен конкретно этот концерт и нужно ли будет личное присутствие врачей, в тоже время заявив, что новогоднее выступление пройдет в режиме онлайн.