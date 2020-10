В республике за девять месяцев 2020 года из незаконного оборота изъято более 56 тысяч литров контрафактного алкоголя. Ликвидировано шесть подпольных цехов, действующих в города Сибай, Стерлитамак, Нефтекамск и Бирск. По материалам проверок возбуждено 142 уголовных дела в сфере оборота алкоголя.

По словам начальника отдела экономической безопасности МВД по РБ Роберта Мурсалимова, в городе Нефтекамске сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Он был организован при участии четырех местных жителей. Во время проверки были изъяты более трех тысяч готовых бутылок спиртосодержащей жидкости. А в городе Дюртюли пятеро местных жителей организовали поставку контрафактного алкоголя для продажи. У них сотрудники полиции изъяли более 500 литров алкогольной продукции.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter