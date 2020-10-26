Топ-менеджеров «Нестле-Россия» допросят по делу о краже земли НЛМК

Топ-менеджеров «Нестле-Россия» допросят по делу о краже земли НЛМК

Вчера, 15:11ОбществоPhoto: pixabay.com
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи земельного участка площадью свыше восьми гектаров, принадлежащего «НЛМК-Калуга».

Издание «Новые Известия» сообщает, что в рамках расследования уголовного дела будут допрошены сотрудники управленческого отдела российского подразделения компании «Нестле». Парк создавался по инициативе местного правительства, что освободило инвесторов от уплаты налога на имущество организаций и снизило ставку налога на прибыль.

При этом известно, что землю компании «Нестле Россия» продал г-н Арабаджи Б.Ф., осуществляющий предпринимательскую деятельность. Он якобы приобрел участок земли у компании НЛМК почти за тридцать тысяч рублей, а потом продал российскому подразделению «Нестле», но уже более чем за шестьдесят миллионов рублей. После этого швейцарская компания обратилась к региональным властям с просьбой вынести с территории инфраструктуру бывшего собственника за счет средств корпорации развития Калужской области — канализационную сеть и модульные здания.

В рамках проведения следственных мероприятий правоохранители запросили у российского подразделения компании «Нестле» информацию о лицах, которые занимались подготовкой, заключением и исполнением договора с ИП Арабаджи Б. Ф. После предоставления данных лица будут допрошены для установления обстоятельств по делу.

По информации Управления Росреестра Калужской области, подготовкой к сделке с индивидуальным предпринимателем Арабаджи занимался один из менеджеров «Нестле» по работе с органами государственной власти. Но при разговоре со следователем он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Компания «Нестле» также пока не дает никаких комментариев.

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