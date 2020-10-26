Топ-менеджеров «Нестле-Россия» допросят по делу о краже земли НЛМК

При этом известно, что землю компании «Нестле Россия» продал г-н Арабаджи Б.Ф., осуществляющий предпринимательскую деятельность. Он якобы приобрел участок земли у компании НЛМК почти за тридцать тысяч рублей, а потом продал российскому подразделению «Нестле», но уже более чем за шестьдесят миллионов рублей. После этого швейцарская компания обратилась к региональным властям с просьбой вынести с территории инфраструктуру бывшего собственника за счет средств корпорации развития Калужской области — канализационную сеть и модульные здания.