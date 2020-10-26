Сбербанк передал «Коробки Храбрости» маленьким пациентам уфимской больницы № 17

Сбербанк передал «Коробки Храбрости» маленьким пациентам уфимской больницы № 17

Вчера, 12:51ОбществоPhoto: pixabay.com
Сбербанк направил две «Коробки Храбрости» пациентам городской детской клинической больницы № 17 в Уфе. Собрать их помогли предприятия Республики Башкортостан — партнеры банка. Игрушки больнице передал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров.

Сбербанк направил две «Коробки Храбрости» пациентам городской детской клинической больницы № 17 в Уфе. Собрать их помогли предприятия Республики Башкортостан — партнеры банка. Игрушки больнице передал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров.

Задача совместного проекта Сбербанка и фонда «Шередарь» — помочь детям справиться со страхом перед болезненными и неприятными больничными процедурами. В процедурном кабинете больницы ставится волшебная коробка, в которой хранятся небольшие подарки для малышей. Это призы за смелость тем, кто терпеливо переносит, например, пункции, перевязки, установку и промывку катетеров. Именно поэтому эта коробка носит название — «Коробка Храбрости».

Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Проекту Сбербанка „Коробка Храбрости“ уже более 5 лет. Помочь ребятам справиться со страхами может любой желающий на сайте https://sberbankvmeste.ru/. В этом году мы предложили нашим партнерам присоединиться к проекту, откликнулись 19 предприятий республики. Наибольший вклад внесли ООО „Современные Технологии Строительства“, ООО „ФармЛэнд“, ООО „УММ-СтройТехКом“ и ООО „Профиль“. Благодарю вас, коллеги, за то, что откликнулись и не остались в стороне».

Нурсиля Абсалямова, главный врач ГДКБ № 17:

«Игрушки — это то, чего никогда не бывает много в детских учреждениях. При этом к игрушкам для детских больниц предъявляют жесткие санитарные требования: они должны легко мыться и подлежать дезинфекции».

Узнать более подробную информацию о проекте можно на сайте

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