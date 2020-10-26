Сбербанк передал «Коробки Храбрости» маленьким пациентам уфимской больницы № 17

«Проекту Сбербанка „Коробка Храбрости“ уже более 5 лет. Помочь ребятам справиться со страхами может любой желающий на сайте https://sberbankvmeste.ru/. В этом году мы предложили нашим партнерам присоединиться к проекту, откликнулись 19 предприятий республики. Наибольший вклад внесли ООО „Современные Технологии Строительства“, ООО „ФармЛэнд“, ООО „УММ-СтройТехКом“ и ООО „Профиль“. Благодарю вас, коллеги, за то, что откликнулись и не остались в стороне».