Помощь пожилым Башкирии в пандемию: куда обратиться?

Напомним, в Башкирии ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. За прошедшие сутки выявлено 83 и 192 новых случая соответственно. От коронавируса с начала пандемии умерли 50 человек, у которых диагностировали сопутствующие заболевания. Также отметим, что лица старше 65 лет относятся к особой группе риска заболеваемости.