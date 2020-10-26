Помощь пожилым Башкирии в пандемию: куда обратиться?

По поручению Радия Хабирова все горячие линии для помощи пожилым и маломобильным гражданам продолжают свою работу. Граждане могут получить консультацию психолога или юриста, а также узнать общую информацию по профилактике коронавируса:
+7 (800) 200-34-11 — колл-центр проекта «Мы вместе» (ОНФ и Волонтеры-медики);
+7 (800) 201-89-03 — колл-центр проекта «Наша забота» Единого волонтерского центра при региональном исполнительном комитете БРО ВПП «Единая Россия»;
+7 (347) 251-89-76 — колл-центр регионального клуба проекта «Мы вместе».
Также в республике возобновили свою работу оперативные волонтерские штабы.
Напомним, в Башкирии ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. За прошедшие сутки выявлено 83 и 192 новых случая соответственно. От коронавируса с начала пандемии умерли 50 человек, у которых диагностировали сопутствующие заболевания. Также отметим, что лица старше 65 лет относятся к особой группе риска заболеваемости.