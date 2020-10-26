Помощь пожилым Башкирии в пандемию: куда обратиться?

Помощь пожилым Башкирии в пандемию: куда обратиться?

Вчера, 19:20ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что людей пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями могут отправить на обязательную самоизоляцию. Ранее режим носил рекомендательный характер.

По поручению Радия Хабирова все горячие линии для помощи пожилым и маломобильным гражданам продолжают свою работу. Граждане могут получить консультацию психолога или юриста, а также узнать общую информацию по профилактике коронавируса:

+7 (800) 200-34-11 — колл-центр проекта «Мы вместе» (ОНФ и Волонтеры-медики);

+7 (800) 201-89-03 — колл-центр проекта «Наша забота» Единого волонтерского центра при региональном исполнительном комитете БРО ВПП «Единая Россия»;

+7 (347) 251-89-76 — колл-центр регионального клуба проекта «Мы вместе».

Также в республике возобновили свою работу оперативные волонтерские штабы.

Напомним, в Башкирии ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. За прошедшие сутки выявлено 83 и 192 новых случая соответственно. От коронавируса с начала пандемии умерли 50 человек, у которых диагностировали сопутствующие заболевания. Также отметим, что лица старше 65 лет относятся к особой группе риска заболеваемости.

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