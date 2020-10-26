Политэксперты оценили работу Дегтярева за первые сто дней

Политэксперты оценили работу Дегтярева за первые сто дней

Вчера, 17:30ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Политические эксперты высказались по поводу стодневной деятельности Михаила Дегтярева в должности руководителя Хабаровского края. С их слов, Дегтярев смог решить ряд региональных проблем с применением всех необходимых ресурсов.

В этом году в край было привлечено примерно на двадцать один миллион федеральных средств больше. Помощь составила приблизительно сорок девять миллионов рублей, пишет Prokhab.ru. Средства потратили на строительство дороги Ванино — Советская Гавань, установление стабильности бюджета, компенсацию экономических потерь, связанных со стремительным распространением COVID-19, на расселение граждан из аварийного жилья и ряд других немаловажных моментов.

Вместе с тем глава региона начал непрерывное инвестиционное взаимодействие. Летом он распорядился продолжить воплощение проекта по созданию горнолыжного курорта мирового уровня «Хехцир» в пригороде Хабаровска. В самом краевом центре скоро начнут строительство первого регионального технопарка.

По вопросу обманутых дольщиков Дегтярев также задействовал федеральную помощь, договорившись о возобновлении строительства части проблемных домов за счет федерального Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства. Остальным пострадавшим переведут компенсацию.

Политконсультант Андрей Кудисов отметил умение Дегтярева привлечь в подконтрольный ему регион существенные федеральные средства, необходимые для решения имеющихся проблем и развития края. Он также подчеркнул его правильную кадровую политику.

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