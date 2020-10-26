Политэксперты оценили работу Дегтярева за первые сто дней

В этом году в край было привлечено примерно на двадцать один миллион федеральных средств больше. Помощь составила приблизительно сорок девять миллионов рублей, пишет Prokhab.ru. Средства потратили на строительство дороги Ванино — Советская Гавань, установление стабильности бюджета, компенсацию экономических потерь, связанных со стремительным распространением COVID-19, на расселение граждан из аварийного жилья и ряд других немаловажных моментов.