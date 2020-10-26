Ошибка Марзаева, выживающие театры и охота за бутлегерами. Итоги дня в Башкирии

Министру транспорта РБ Алану Марзаеву досталось от главы республики Радия Хабирова за высокую смертность на дорогах. Хабиров признался, что ему не нужна сухая аналитика без вариантов решения проблем и пригрозил Марзаеву увольнением.
Частные театральные проекты — важный и очень уязвимый элемент культурной жизни любого региона. И если до пандемии они с трудом работали в противоречивых российских условиях, то с весны этого года их существование превратилось в борьбу за выживание. Как они переносят пандемию — разбиралась Mkset.
Совет директоров ФК "Уфа" объявил о возобновлении финансовой поддержки. Клуб планирует уже зимой 2020 года усилить команду.
В Башкирии за девять месяцев изъяли 56 тысяч литров контрафактного алкоголя. Хабиров предложил Башспирту премировать информаторов, которые выдадут бутлегеров.