Ошибка Марзаева, выживающие театры и охота за бутлегерами. Итоги дня в Башкирии

Ошибка Марзаева, выживающие театры и охота за бутлегерами. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:56
Общество
Photo: facebook Алана Марзаева
Главные новости Уфы и Башкортостана на 26 октября.

Министру транспорта РБ Алану Марзаеву досталось от главы республики Радия Хабирова за высокую смертность на дорогах. Хабиров признался, что ему не нужна сухая аналитика без вариантов решения проблем и пригрозил Марзаеву увольнением.

Частные театральные проекты — важный и очень уязвимый элемент культурной жизни любого региона. И если до пандемии они с трудом работали в противоречивых российских условиях, то с весны этого года их существование превратилось в борьбу за выживание. Как они переносят пандемию — разбиралась Mkset.

Совет директоров ФК "Уфа" объявил о возобновлении финансовой поддержки. Клуб планирует уже зимой 2020 года усилить команду.

В последний месяц осени в российском законодательстве появятся важные изменения, которые коснутся многих россиян.

В Башкирии за девять месяцев изъяли 56 тысяч литров контрафактного алкоголя. Хабиров предложил Башспирту премировать информаторов, которые выдадут бутлегеров.

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