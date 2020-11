Омск одолел Белгород на пути к полуфиналу «Дебатла»

В завершающей игре ¼ финала диспутного клуба «Дебатл» встретились команды Омска и Белгорода.

Тема дискуссии была обозначена как «Общественный и альтернативный транспорт или личный автомобиль – на что нужно делать упор в развитии городов?». Омичам выпало защищать позицию, что автомобиль незаменим в российском климате, ведь здесь не поездишь на велосипеде или самокате круглый год. Белгородцы отстаивали точку зрения, что в мире сейчас постепенно проходят автомобильную эпоху и возрождают общественный транспорт там, где он потерял позиции в 20 веке. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую защищают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. Суть игры – убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике. Капитан омской команды, председатель Молодежного общественного Совета при Омском городском Совете Андрей Бем в своей программной речи отметил, что автомобильная сфера является существенным источником пополнения бюджета за счёт как непосредственно водителей, так и отчислений предприятий, занятых в отрасли. «Автомобильная промышленность с точки зрения налоговых сборов располагается на третьем месте после алкогольной и табачной», - подчеркнул Бем. Водители делятся с казной транспортным налогом, штрафами ГИБДД, акцизами на топливо и так далее. Если суммировать все эти выплаты, получится весомая доля от региональной казны, для примера капитан омичей привел данные как раз по Белгородской области. Общественный транспорт же, напротив, повсеместно является убыточным и влечет дополнительную нагрузку для местных бюджетов. Серьезно развивать его нет финансовой возможности, можно лишь поддерживать инфраструктуру. «Средняя температура в нашем городе с ноября по апрель минус тринадцать градусов. Частный автомобиль позволяет нам быть более мобильным, передвигаться с комфортом, а главное – экономить нам время, в XXI веке это самый ценный ресурс», - добавил капитан команды Омска. Лидер команды Белгорода, юрисконсульт центра медиации и правовых технологий юридического института НИУ «БелГУ» Анастасия Абрамова осветила тезис экологии – ведь чем больше людей пересаживается с машины на общественный или альтернативный транспорт, тем лучше состояние окружающей среды. Важность такого вида транспорта доказывается и позицией власти: несмотря на затратность, идет активное обновление подвижного состава, развиваются сети велодорожек, создаются выделенные полосы на дорогах для общественного транспорта и так далее. В условиях постоянных городских пробок альтернативными методами можно добраться до точки назначения значительно быстрее, чем на автомобиле. Во втором раунде вопросы командам задавал ведущий. Так, Белгороду пришлось опровергать тезис, что авто всегда будет в приоритете у людей из-за комфорта и безопасности, особенно в условиях пандемии. Омичам пришлось парировать пример, что страны с климатом, схожим с российским, успешно развивают сети альтернативного транспорта, а также отвечать на вопрос, выдержит ли инфраструктура городов беспрерывный рост числа личных машин. Третий раунд заключался в полемике команд друг с другом – они обменивались острыми вопросами, пытаясь расшатать аргументацию оппонента. Так, Омск обозначил проблему, как сохранить людей от коронавируса в условиях давки в часы пик в общественном транспорте. Также сибиряки обратили внимание на проблему роста столкновений велосипедов и самокатов, которые сбивают людей на тротуарах, учитывая устройства на электрических двигателях, способные развивать приличную скорость. Белгород поставил дилемму – важнее ли наполнение бюджета, чем интересы горожан и что в условиях повальной автомобилизации делать тем, кто личный транспорт не хочет заводить или не может позволить себе. Согласно оценкам судей, победу одержал Омск, получив в сумме 55 баллов против 51 у Белгорода. За аргументацию команды набрали соответственно 18 и 14 баллов, за полемику – 18 и 17 и за артистизм – 19 и 20 баллов. Полностью оценки арбитров можно посмотреть здесь (комментарий замначальника департамента информационной политики Минобрнауки РФ Ислама Албакова) и здесь (комментарий эксперта-аналитика управления внутренней политики правительства Оренбургской области Анатолия Яцкевича). Таким образом, в полуфинале Омск будет состязаться с Тюменью. Во второй паре Казань поборется за выход в финал с Уфой.

