В Москве водитель такси из-за нападения молодых людей совершил наезд на пешехода при попытке скрыться.

Газета “Известия” сообщает, что совершивший ДТП водитель такси мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на группу молодых людей, пытавшихся силой вытащить из автомобиля водителя. Последнему удалось вырваться и в попытке скрыться он сбил человека. На место происшествия были вызваны медики, которые увезли пострадавшего. О его состоянии не сообщается.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter