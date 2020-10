Хабиров раскритиковал города Башкирии за несоблюдение коронавирусных мер

Глава Башкирии назвал предприятия, которые игнорируют соблюдение термометрии и пропускной режим.

Глава Башкирии поручил премьер-министру Андрею Назарову изучить ситуацию в Учалах и Учалинском районе, где, по словам Хабирова, не был организован пропускной режим и термометрия сотрудников. Кроме того, несоблюдение коронавирусных мер зафиксированы в учалинском филиале ГУСП МТС Зауралье, а также на учалинских предприятиях МУП «Стройзаказчик», МУП «Благоустройство», МУП «Учалыводоканал». Подобная ситуация сложилась и в Белорецке и Белорецком районе. По данным Хабирова, меры не соблюдаются в Белорецком историко-краеведческом музее, в белорецком территориальном комитете Минэкологии, на белорецком автовокзале. То же самое наблюдается в Бирске в местном управлении лесничества и на ветстанции. — В списке 21 объект выделен красным. Я каждую неделю буду это показывать. Отработайте по каждому пункту, что этого больше нет. Ездите по территориям, отрабатывайте. Сами показывайте пример, что эти правила нужно соблюдать,пояснил Хабиров. Ранее глава Башкирии раскритиковал чиновников за то, что они не носят маски. По его словам, если госслужащие не будут соблюдать меры предосторожности, то ему «скоро не с кем будет работать».

