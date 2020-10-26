Хабиров предложил Башспирту ввести премии за информацию о незаконном алкоголе

Напомним, с января по сентябрь 2020 года в Башкирии из незаконного оборота изъято более 56 тысяч литров нелегального алкоголя. При этом было ликвидировано шесть подпольных цехов в Сибае, Стерлитамаке, Нефтекамске и Бирске. Полиция возбудила 142 уголовных дела по незаконному обороту. Данные предоставил начальник отдела экономической безопасности МВД по Башкирии Роберт Мурсалимов на оперативном совещании.