Хабиров предложил Башспирту ввести премии за информацию о незаконном алкоголе

Хабиров предложил Башспирту ввести премии за информацию о незаконном алкоголе

Вчера, 13:34ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил выдавать премии тем, кто сообщит о нелегальной реализации алкогольной продукции. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.

Хабиров предложил разобраться с нелегальной продажей алкоголя в Башкирии.

Если что, снова выбрать район и зачистить его по полной программе, чтобы все эти негодяи, которые продают, людей травят, чтобы больше они не существовали, отметил глава республики.

Также он добавил, что при борьбе с подпольщиками, «не надо придерживаться каких-то нравственных принципов». По словам Хабирова, ранее уже была практика по премированию за информацию о продаже суррогата.

Пусть «Башспирт» организует историю: кто указал, где продают, тот получает премию от «Башспирта». Я знаю, такая практика была. Значит, надо ее снова возрождать, если она сейчас не работает, заявил Радий Хабиров.

Напомним, с января по сентябрь 2020 года в Башкирии из незаконного оборота изъято более 56 тысяч литров нелегального алкоголя. При этом было ликвидировано шесть подпольных цехов в Сибае, Стерлитамаке, Нефтекамске и Бирске. Полиция возбудила 142 уголовных дела по незаконному обороту. Данные предоставил начальник отдела экономической безопасности МВД по Башкирии Роберт Мурсалимов на оперативном совещании.

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