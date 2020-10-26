Более 1,2 миллиона жителей Башкирии прошли вакцинацию от гриппа

Более 1,2 миллиона жителей Башкирии прошли вакцинацию от гриппа

Вчера, 13:19ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии более 1,2 миллиона человек сделали прививки от гриппа, что составило 31% населения республики. Данные привёл министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве РБ сегодня, 26 октября.

Вакцину от гриппа получили более миллиона взрослых и около 211 тысяч детей. В данное время в Башкирии наблюдается рост заболевания ОРВИ. Пока не зафиксировано заболевших гриппов.

По словам Максима Забелина, в начале ноября в республике продолжится вакцинации от пневмококковой инфекции. Вакцина предусмотрена для людей старше 60 лет, жителей республики с хроническими заболеваниями легких, а также люди старше трудоспособного возраста, находящихся в организациях соцобслуживания.

Кроме того, медики, работающие в «красной зоне» прошли вакцинацию от коронавируса в количестве 42 доз. Забелин также добавил, что в Башкирии ожидается ещё одна партия вакцины.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова заявляла, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнётся после пострегистрационных исследований и клинических испытаний.

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