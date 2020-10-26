Более 1,2 миллиона жителей Башкирии прошли вакцинацию от гриппа

Вакцину от гриппа получили более миллиона взрослых и около 211 тысяч детей. В данное время в Башкирии наблюдается рост заболевания ОРВИ. Пока не зафиксировано заболевших гриппов.
По словам Максима Забелина, в начале ноября в республике продолжится вакцинации от пневмококковой инфекции. Вакцина предусмотрена для людей старше 60 лет, жителей республики с хроническими заболеваниями легких, а также люди старше трудоспособного возраста, находящихся в организациях соцобслуживания.
Кроме того, медики, работающие в «красной зоне» прошли вакцинацию от коронавируса в количестве 42 доз. Забелин также добавил, что в Башкирии ожидается ещё одна партия вакцины.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова заявляла, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнётся после пострегистрационных исследований и клинических испытаний.