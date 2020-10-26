Более 1,2 миллиона жителей Башкирии прошли вакцинацию от гриппа

По словам Максима Забелина, в начале ноября в республике продолжится вакцинации от пневмококковой инфекции. Вакцина предусмотрена для людей старше 60 лет, жителей республики с хроническими заболеваниями легких, а также люди старше трудоспособного возраста, находящихся в организациях соцобслуживания.