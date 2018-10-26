В Украине призвали на разрывать договор с Россией по Азовскому морю
По словам депутата Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Вадима Денисенко разрыв договора с Российской Федерацией о совместном использовании Азовского моря поставит страну в тупик.
Чиновник уверен, что сейчас выходить из договора нельзя. Об этом пишет RNS.
Разрыв документа приведет к тому, что Украина загонит себя в тупик в судах Европы. То же самое касается и положения государства на дипломатическом и юридическом фронтах, считает Денисенко.
Депутат добавил, что Киеву необходимо увеличивать свою группировку судов в Азовском море. Недавно туда направили четыре судна, два из которых Украине подарили США. В ближайшем будущем Киев направив в акваторию еще несколько своих кораблей. Все это необходимо для выстраивания паритета в водах Азовского моря.
Ранее Европарламент обвинил Москву в нарушении международного права в Азовском море. Уже принята соответствующая резолюция. Если Россия не выполнит требования ЕС, то против нее будут приняты «контрмеры».