В США аналитики рассказали о роли военных расходов страны в росте экономики

Так, аналитики издания, рассмотрев статистику министерства торговли США, пришли к выводу о повышении экономики страны с апреля 2017 года на 2,9% в годовом выражении. Это выше, чем за восемь предыдущих лет.

Причиной WSJ назвали увеличение расходов на оборону, на котором активно настаивал Пентагон в связи с модернизацией вооружения. В результате компании, связанные с оборонной промышленностью, получили выгодные контракты, пишет газета «Известия».

К примеру, производственные контракты на самолеты F-35 и ракеты обеспечили компании Lockheed Martin увеличение доходов и перспективу их дальнейшего роста в 2019 году. Улучшились финансовые показатели и у компании Boeing, получившей от Пентагона Пентагона три новых контракта.

Накануне промежуточных выборов в конгресс тема экономического роста достаточно актуализировалась. Представители Республиканской партии, включая самого президента страны Дональда Трампа, заявили, что благодаря меньшему регулированию и сокращению налогов добились успеха. В ответ демократы утверждают, что рост экономики совсем незначительный.