Сбой в работе «Сбербанка» произошел из-за технических неполадок

Неудобства, которые испытали клиенты банка, связаны с техническими неполадками. Об этом пишет RNS.

Неполадки в работе приложения «Сбербанк онлайн» и проблемы с операциями по банковским картам продолжались с 23:07 до 23:44. Сбой в сети финансового учреждения произошел при выполнении регламентных работ. В итоге некоторые сервисы банка оказались временно недоступными для пользователей карт. Сейчас неполадки полностью устранены. IT-системы «Сбербанка» работают в штатном режиме.