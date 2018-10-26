Фото: РИА Новости
Сбой в работе «Сбербанка» произошел из-за технических неполадок
Сегодня, 15:54Общество
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Сегодня представители «Сбербанка» назвали причину сбоя в работе приложения «Сбербанк онлайн» и перебоях с операциями по картам, произошедших в четверг вечером.
Неудобства, которые испытали клиенты банка, связаны с техническими неполадками. Об этом пишет RNS.
Неполадки в работе приложения «Сбербанк онлайн» и проблемы с операциями по банковским картам продолжались с 23:07 до 23:44. Сбой в сети финансового учреждения произошел при выполнении регламентных работ. В итоге некоторые сервисы банка оказались временно недоступными для пользователей карт. Сейчас неполадки полностью устранены. IT-системы «Сбербанка» работают в штатном режиме.
Руководство кредитной организации приносит своим клиентам извинения за доставленные неудобства.
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