Пропавший парень из Уфы, которого искала полиция, «просто уехал на заработки»

Благополучно завершилась проверка заявления 45-летней жительницы села Михайловка об исчезновении ее 28-летнего сына, живущего в Уфе. Женщина рисовала себе самые жуткие предположения о том, что сына похитили и незаконно удерживают в городе Орске.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, исчезновение молодого человека первым обнаружил сосед и сообщил об этом его близким. Не найдя сына в собственной квартире, в панике взволнованная мать обратилась в СМИ и социальные сети с объявлением о розыске. К поискам подключились волонтёры.

Тем временем молодой человек, увидевший, какая суматоха поднялась вокруг его исчезновения, позвонил матери с чужого телефона. Но этот разговор его мать не успокоил, а, наоборот, встревожил еще больше, косвенно подтвердив ее подозрения о похищении сына.