Производство электричества «Мосэнерго» снизилось до 40,7 млрд кВт⋅ч

С начала текущего года компания произвела 40,7 млрд кВт⋅ч электричества. Об этом пишет RNS.

Отпуск тепловой энергии электростанций «Мосэнерго» достиг 53,2 млн Гкал. Это на 2,5% больше чем в том же периоде минувшего года. Тогда данный показатель был равен 51,9 млн Гкал. Рост отпуска тепловой энергии произошел из-за значительного понижения температуры наружного воздуха в январе-марте 2018 года.