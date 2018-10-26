Портрет написанный нейросетью ушел с молотка за $432 тыс

Так, аукционный дом сообщает, итоговая сумма в 45 раз превзошла ожидания. Перед началом торгов портрет оценивали в $7–10 тыс.

Газета «Известия» пишет, что на картине изображен мужчина в темном сюртуке с белым воротником. Черты лица мужчины смазаны, а там, где обычно располагается подпись, — математическая формула.

Отмечается, что искусственный интеллект сгенерировал изображение основываясь на 15 тыс. портретов, написанных между XIV и XX веками.