Фото: twitter.com/ChristiesInc
Портрет написанный нейросетью ушел с молотка за $432 тыс
Сегодня, 17:31Общество
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В нью-Йорке на аукционе Christie's картину под названием «Портрет Эдмона Белами», автором которого стал искусственный интеллект, продали за $432 тыс.
Так, аукционный дом сообщает, итоговая сумма в 45 раз превзошла ожидания. Перед началом торгов портрет оценивали в $7–10 тыс.
Газета «Известия» пишет, что на картине изображен мужчина в темном сюртуке с белым воротником. Черты лица мужчины смазаны, а там, где обычно располагается подпись, — математическая формула.
Отмечается, что искусственный интеллект сгенерировал изображение основываясь на 15 тыс. портретов, написанных между XIV и XX веками.
Саму нейросеть создал коллектив Obvious из Франции. Они планируют создать семью Белами, в которой Эдмон — правнук основателя рода графа Белами.
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