Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову

Общественник Владимир Захаров из Нефтекамска сразу же после возбуждения уголовного дела в отношении главы города Рашида Давлетова обратился с открытым видеообращением к врио главы Башкирии Радию Хабирову.

В своем обращении руководитель незарегистрированной общественной организации "Народный фронт Регион" Владимир Захаров рассказал о тех фактах, которые стали ему известны и которые он считает нарушениями закона, в том числе об изменении вида использования земельных участков, раздаче муниципальных земель чиновниками администрации, в том числе и бывшим работникам прокуратуры. Также он затронул тему здравоохранения в Нефтекамской ЦРБ и судьбу денег нефтяников, направляемых на рекультивацию земель.