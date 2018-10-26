На этих выходных в Уфе пройдут ярмарки республиканских производителей
Сегодня, 16:42ОбществоЗиля АскероваФото: NovostiVolgograda.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 и 28 октября на нескольких площадках столицы Башкирии уфимцы смогут приобрести свежую продукцию республиканских производителей.
27 октября будут работать сельскохозяйственные ярмарки на пересечении улиц Мушникова и Баландина, на площаде разворотного кольца по улице Султанова, на площадке перед сквером “Волна”, на площадке напротив домов по улице Рабкоров, 3,5,7 на площади перед Дворцом Спорта, на площади им. С.Орджоникидзе, на площади перед Дворцом Молодежи.
Аналогичные ярмарки также пройдут на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7, по ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей, на пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина (ул. Мушникова,11), на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41, на площади им. С. Орджоникидзе.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей