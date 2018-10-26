На этих выходных в Уфе пройдут ярмарки республиканских производителей

27 октября будут работать сельскохозяйственные ярмарки на пересечении улиц Мушникова и Баландина, на площаде разворотного кольца по улице Султанова, на площадке перед сквером “Волна”, на площадке напротив домов по улице Рабкоров, 3,5,7 на площади перед Дворцом Спорта, на площади им. С.Орджоникидзе, на площади перед Дворцом Молодежи.