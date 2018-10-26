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На этих выходных в Уфе пройдут ярмарки республиканских производителей
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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На этих выходных в Уфе пройдут ярмарки республиканских производителей

Сегодня, 16:42ОбществоЗиля АскероваФото: NovostiVolgograda.ru
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