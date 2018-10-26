Московский метрополитен составил рейтинг популярных у пассажиров книг

Вместе с тем, замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова подчеркнула, что пассажиры также проявляли интерес к книге Дэна Брауна «Код да Винчи». В настоящее время количество книг на полках буккроссинга составляет свыше тридцати и коллекция будет постоянно пополняться. Темникова призвала пассажиров присоединиться к проекту и приносить книги.