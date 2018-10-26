Башкирский мед стал худшим по результатам экспертизы, проведенной в Красноярске

25 октября в Красноярске специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний продегустировали 15 образцо меда, закупленных в ярмарках и торговых сетях города. На сайте ведомства сообщается, что среди них самым худшим стал мед из Башкирии.

Эксперты попробовали мед из Московской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев и Республики Башкортостан.

Образцы были проверены согласно государственным стандартам и техрегламенту Таможенного Союза. Мед также был исследован в аккредитованной испытательной лаборатории по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции и её подлинность, в том числе по массовой доле сахарозы, воды, диастазному числу, массовой доле пролина. Была дана оценка внешнему виду, аромату и вкусу продукта.

По их данным, лучшим медом стал мед с частной пасеки Красноярска, приобретенный на ярмарке по цене 500 рублей за килограмм. На втором месте – красноярская продукция, на третьем – алтайский мед.

По оценкам экспертов, башкирский мед оказался самым дорогим и самым худшим.

- Это контрафактный мед. Мы не поставляем в Красноярский край свой мед, - прокомментировал новость Амир Ишемгулов, генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии.

Вице-президент республиканской ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства Сергей Мулюков сообщил, что ассоциация проведет независимое расследование по данному факту. 30 октября члены организации намерены собраться на внеочередное совещание, чтобы обсудить детали расследования.

- Мы столько сил потратили для того, чтобы башкирский мед стал узнаваемым не только в России, но и во всем мире. Заявление красноярских ученых – серьезный удар по репутации нашего бренда, - рассказал он.