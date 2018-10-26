Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Башкирский мед стал худшим по результатам экспертизы, проведенной в Красноярске
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2018 09 15+%d0%a1%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%85%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2 %d0%a1+%237863

Башкирский мед стал худшим по результатам экспертизы, проведенной в Красноярске

Сегодня, 18:18ОбществоЗиля АскероваФото: Сергей Словохотов.
Читайте
также
Экскурсия без гида и познавательных целей: В Уфе появились такие «газельки»
«Это не про нас»: В Уфе «дело о траве» показало истинное отношение чиновников к людям
Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго