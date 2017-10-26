В Крыму установят памятник летчице из Башкирии

Памятник Магубе Сыртлановой установят в городе Белогорск.

27 октября этого года в городе Белогорск республики Крым установят бюст заместителя командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, Героя Советского Союза, уроженки Башкирии Магубе Сыртлановой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РБ.

Участие в мероприятии примет делегация из Башкирии, которую возглавит первый заместитель министра культуры республики Валентина Латыпова.

Магуба Гусейновна Сыртланова (1912—1971) — гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Герой Советского Союза. Родилась 15 июля 1912 года в Белебее. По национальности татарка.

Окончила в Белебее татаро-башкирскую школу (семилетку), предшественницу средней школы № 2. С 1932 года по направлению комсомола М. Сыртланова поступила в Балашовскую лётную школу. Окончила аэроклуб и планёрную школу в Тбилиси.

В красной Армии с июля 1941 года, призвана Тбилисским горвоенкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны — с декабря 1942 года. Сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и в Восточной Пруссии. В боях проявляла исключительную смелость, мужество и отвагу, совершила 780 боевых вылетов с боевым налётом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолётов в заданные районы.