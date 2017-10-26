Лидер секты в Малайзии заживо сгорел в котле

Лидер секты в Малайзии заживо сварился в большом котле.

Сообщается, что в городе Айер-Тавар проходили торжества в честь религиозного праздника девяти богов императора. На этом мероприятии Лим Ба 68-ми лет от роду решил доказать окружающим, что достиг просветления и теперь неуязвим. Для этого он залез в поставленный на огонь котел. Последователи главаря секты накрыли котел тяжелой крышкой, которую поднимали вдвоем.