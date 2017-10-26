Директор школы в Москве издала приказ о мониторинге учеников в соцсетях

Директор школы №2120 города Москвы Алла Шурухина ранее издала приказ о мониторинге учителями активности учащихся в социальных сетях.

К настоящему моменту директор отозвала этот приказ и сказала, что это была управленческая ошибка и документ нужно доработать. Сейчас его действие приостановлено по причине казенных формулировок.

Шурухина пояснила, что современный учитель активно пользуется социальными сетями. И если он заметит факты, которые могут навредить ученику, то должен обратить на это внимание. По ее мнению, классный руководитель должен выявить причину такого поведения и помочь учащемуся. Также она сообщила, что документ создавался из благих намерений, о слежке за детьми речи не шло.