Система управления туризмом в Башкирии признана лучшей после Москвы

Система управления туризмом в Башкирии признана лучшей после Москвы
Система управления туризмом в Башкирии признана лучшей после Москвы
Сегодня, 12:49ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Рейтинг сформировал Российский союз туриндустрии.

Согласно исследованию управленческого воздействия на устойчивое развитие туризма в регионах России, которое проводит Российский союз туриндустрии, по итогам первого этапа Башкирия занимает второе место в рейтинге после Москвы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях, добавив, что за половину этого года Башкирию посетило 1,9 млн туристов.

В числе критериев, которые оценивались при формировании рейтинга, — меры поддержки предпринимателей, экологичность, комфортная навигация, доступная безбарьерная среда и др.

— Мы уделяем этой сфере особое внимание. Этнотуризм, экотуризм, круизный отдых и водная рекреация, медицинский, детский и социальный туризм станут драйверами развития туризма в Башкортостане, — подчеркнул глава региона.

По его словам, к 2035 году в Башкирии планируется создать 75 визит-центров, а турпоток увеличить до 5 млн человек в год.

Напомним, ранее Mkset проанализировал ситуацию в туристической сфере Башкирии.

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