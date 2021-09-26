Радий Хабиров поздравил машиностроителей Башкирии с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил машиностроителей Башкирии с профессиональным праздником
Радий Хабиров поздравил машиностроителей Башкирии с профессиональным праздником
Сегодня, 11:47ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
По словам главы региона, в Башкиирии происходит глубокая модернизация предприятий, а также формирование новых инновационных производств.

Традиционно в последнее воскресенье сентября в России отмечают День машиностроителя. По данным Башстата, машиностроительный комплекс республики насчитывает более 1300 предприятий и производств, старейшие из них — «Благовещенский арматурный завод», «ОДК-УМПО», «Уфимское агрегатное производственное объединение».

В соцсетях Радий Хабиров рассказал о нескольких видных представителях отрасли — слесаре-сборщике УМПО Ралифе Еникееве (Заслуженный машиностроитель РБ, Почетный моторостроитель ОДК-УМПО), токаре «Гидравлики» Фагиме Ахметове, кузнеце на молотах и прессах УПЗ Владимире Романове и наладчике станков АО «КумАПП» Сергее Егорове.

— Республика приложит все усилия, чтобы отрасль динамично росла. Сегодня появляются новые драйверы развития. Происходит глубокая модернизация предприятий, формирование новых инновационных производств на базе Евразийского НОЦ мирового уровня, — подчеркивается на сайте главы Башкирии.

Добавим, что Башкирия является лидером по выпуску светильников и осветительных устройств, промышленных печей и камер, кузовов для автотранспортных средств, спортивных и прогулочных судов. Также примечательно, что регион, уже несколько лет переживающий транспортный кризис, занимает третье место в России по производству автобусов. В машиностроении занято 59,1 тыс. человек — это около четверти занятых в промышленном секторе республики.

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