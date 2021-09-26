Радий Хабиров поздравил машиностроителей Башкирии с профессиональным праздником

Добавим, что Башкирия является лидером по выпуску светильников и осветительных устройств, промышленных печей и камер, кузовов для автотранспортных средств, спортивных и прогулочных судов. Также примечательно, что регион, уже несколько лет переживающий транспортный кризис, занимает третье место в России по производству автобусов. В машиностроении занято 59,1 тыс. человек — это около четверти занятых в промышленном секторе республики.