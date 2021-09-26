«Это не значит, что тепло появится моментально»: в Уфе начали отапливать жилые дома

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что начало подачи отопления «не означает, что тепло в домах появится моментально» — с начала пуска тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти от трех до пяти суток. Причина в разветвленности и инертности системы теплоснабжения Уфы. Кроме того, жителям верхних этажей необходимо своевременно пустить представителей спецслужб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.