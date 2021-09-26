«Это не значит, что тепло появится моментально»: в Уфе начали отапливать жилые дома

Уфимская мэрия сообщила о подаче отопления в жилые дома. По состоянию на 15 часов 25 сентября отопление было подключено на 2687 уфимских объектах (46%). Со стартом сезона в ресурсоснабжающих и управляющих компаниях организован трехсменный режим работы, аварийно-диспетчерские службы приведены в режим повышенной готовности.
В пресс-службе мэрии подчеркнули, что начало подачи отопления «не означает, что тепло в домах появится моментально» — с начала пуска тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти от трех до пяти суток. Причина в разветвленности и инертности системы теплоснабжения Уфы. Кроме того, жителям верхних этажей необходимо своевременно пустить представителей спецслужб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.
Напомним, 16 сентября началась подача тепла в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы. С 19 сентября также подключено около 400 жилых домов, без которых невозможно обеспечить теплом соцобъекты.
По вопросам подключения тепла уфимцы могут обращаться в диспетчерские службы ресурсоснабжающих и управляющих организаций, ТСЖ, а также в городской колл-центр по телефону 277-09-11.