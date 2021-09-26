Башкирию накрыло дождями со странным налетом

Пользователи в соцсетях отмечают необычное последствия дождей в первой половине выходных. В частности, после дождя на машинах остаются грязевые подтеки, как будто транспорт был пыльным, при этом водители уверяют, что машины были чистыми.
По словам пользователей, подобное явление наблюдается в Уфе, Октябрьском, Туймазах, Бакалах, Бирске. За пределами республики аналогичные фотографии публикуют автолюбители в Самаре и Тольятти. По словам специалистов из Самарской области, это последствия встречи в верхних слоях атмосферы дождевого фронта и пылевой бури из Казахстана.