Башкирию накрыло дождями со странным налетом

Башкирию накрыло дождями со странным налетом
Башкирию накрыло дождями со странным налетом
Сегодня, 17:46ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Предположительно это «эхо» пылевой бури в Казахстане.

Пользователи в соцсетях отмечают необычное последствия дождей в первой половине выходных. В частности, после дождя на машинах остаются грязевые подтеки, как будто транспорт был пыльным, при этом водители уверяют, что машины были чистыми.

По словам пользователей, подобное явление наблюдается в Уфе, Октябрьском, Туймазах, Бакалах, Бирске. За пределами республики аналогичные фотографии публикуют автолюбители в Самаре и Тольятти. По словам специалистов из Самарской области, это последствия встречи в верхних слоях атмосферы дождевого фронта и пылевой бури из Казахстана.

Фото:скриншот инстаграма "БашДТП"

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