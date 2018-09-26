Недоступные госуслуги: В Башкирии люди ночевали у МФЦ, чтобы не потерять очередь

Жительница одной из деревень Салима приезжает в МФЦ села Аскарово – райцентра Абзелиловского района с декабря прошлого года. “Я уже сюда езжу как на работу”, - шутит она. После смерти отца она помогает оформить документы на землю и дом на имя матери, которая тяжело больна. Прошел почти год с того момента, но услугу она все еще не может получить, несмотря на регулярное посещение МЦФ. Очередь до нее просто не доходит.

В последний раз Салима в МФЦ была вчера. В очереди к двум окошкам стояли около 100 человек, в том числе инвалиды, пожилые люди, мамы с грудными детьми. Женщина простояла несколько часов, но очередь до нее так и не дошла. Поняв, что и сегодня не сможет получить услугу, Салима обратилась к начальнику МФЦ. Однако и это ей не помогло. Сотрудники МФЦ, словно издеваясь, ей сообщили:

- Мы позвоним вам, как только освободится окошко, но вы должны приехать за 10 минут.

Будто бы не зная, что за 10 минут из своей деревни в райцентр Аскарово Салиме не добраться.

По словам местных жителей, очередь в МФЦ не прерывается круглые сутки. Некоторые ночуют перед зданием, чтобы с утра иметь шанс зайти в числе первых и получить необходимую услугу. Молодой человек по имени Ялиль рассказывает, что ему, чтобы зайти, находясь в очереди под номером 13(!) с утра, пришлось ждать очереди перед МФЦ с 21:00 предыдущего дня.

- Среди тех, кто в машинах ждал своей очереди с утра, были и мамы с грудными детьми,- рассказывает молодой человек.

Жители района также жалуются на хамское обращение сотрудниц центра.

- На заданные вопросы адекватно не отвечают, одеваются неопрятно – ходят в лосинах и спортивках на работу. Пропускают своих родственников и знакомых без очереди, - рассказывают они.

На сайте Аскаровского МФЦ редакция Медиакорсети обнаружила бесчисленное количество негативных комментариев.

- Ужасссс!!! Принимают у своих знакомых инженеров по 10 дел, причем без талонов. А мы простые люди из деревень с утра с детьми можем подождать и придти в следующий день. Мы же не можем работникам МФЦ сделать бесплатно какую-нибудь услугу, а они нужнее. А руководитель вообще пробегает мимо, лишь бы ему не задали вопрос. Вместо того, чтоб там в зале помочь своим коллегам, которые ” не успевают”, он предпочитает закрыться в кабинете. Работа в МФЦ с. Аскарово совсем не налажена. Берите пример с МФЦ г. Магнитогорск, у них руководитель в зале консультирует всех по любым вопросам, если даже у работников есть свободное окно. Одним словом, ужасное обслуживание. Девушки между собой болтают и смеются вместо того, чтоб быстрее зарегистрировать дело. Грубые, не компетентные в своей работе, - пишет пользователь под ником Елена Раисовна.

Другой пользователь по имени Айдар то ли шутит, то ли на самом деле предупреждает:

- Чтобы сдать один документ, надо целый день жить в МФЦ. Очень медленно работают. Если вы в ближайшие дни собираетесь туда, берите с собой самовар, жратву, чтобы с голоду не умереть, и раскладушку, и будет вам счастье.

Михаил подтверждает, что сотрудники МФЦ не умеют разговаривать с клиентами.

- Сотрудники малограмотные. Но всё бы ничего, если бы их незнание не выражалось в грубости и крике на посетителей. Такие сотрудники не должны работать с людьми. Видимо, привыкли в стаде на коров кричать. Слава богу, что не все такие. Очередь по предварительной записи не работает. Выдают просто бумажные талоны, как в советское время, и сидишь, ждешь в порядке очереди, - пишет он.

Нашему корреспонденту не удалось дозвониться за оперативным комментарием ни до руководителя центра Флюра Фаттахова, ни до других сотрудников МФЦ.