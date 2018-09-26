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Недоступные госуслуги: В Башкирии люди ночевали у МФЦ, чтобы не потерять очередь
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Недоступные госуслуги: В Башкирии люди ночевали у МФЦ, чтобы не потерять очередь

Сегодня, 18:27ОбществоЗиля АскероваФото: Уралинформбюро
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