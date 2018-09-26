В Башкирии изъяли 13 тысяч литров спирта от нелегального производителя

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Производство было организованно в промышленных масштабах.
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту незаконного производства этилового спирта в Белебеевском районе республики. Производство в промышленном масштабе организовали на базе бывшего спиртзавода.
- В емкостях, находящихся в здании, а также в емкостях, размещенных в полуприцепе автомашины марки DAF FS, обнаружен этиловый спирт, общим объемом более 13 тысяч литров, - сообщили в пресс-службе МВД республики.
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