В Башкирии изъяли 13 тысяч литров спирта от нелегального производителя

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту незаконного производства этилового спирта в Белебеевском районе республики. Производство в промышленном масштабе организовали на базе бывшего спиртзавода.

- В емкостях, находящихся в здании, а также в емкостях, размещенных в полуприцепе автомашины марки DAF FS, обнаружен этиловый спирт, общим объемом более 13 тысяч литров, - сообщили в пресс-службе МВД республики.