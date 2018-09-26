В Башкирии активист обратилась за помощью к депутатам из-за экспертизы «Кроношпана»

Эта история длится с июня этого года. 19 июня в Росприроднадзор поступило обращение ООО «Кроношпан» с просьбой организовать и провести государственную экологическую экспертизу объекта «Проект технической документации «Деревообрабатывающий комплекс «Кроношпан». Реализация проектных решений планируется на территории всей Российской Федерации, сообщается в письме Росприроднадзора активисту «Зеленой лиги».

Экспертизу поручили провести департаменту Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, там уже издан соответствующий приказ (8 августа) и установлен срок проведения экспертизы – три месяца.

Тамару Хабибуллину не устраивает то, в каком месте будут проводить экспертизу. Она полагает, что для общественного контроля ее надо проводить в Уфе, поскольку завод построен в Башкирии, рядом с Уфой.

- Мы требуем переноса проведения ГЭЭ по «Кроношпану» в Росприроднадзор Республики Башкортостан с тем, чтобы у общественников согласно ст.19-25 Закона №174 ФЗ была возможность реализации нашего права общественного контроля за проведением ГЭЭ, - объясняет Тамара Хабибуллина. - Проведение государственной экологической экспертизы по объектам ООО «Кроношпан Башкортостан» в Московской области лишает жителей Уфы нашего законного права реализации общественного контроля по резонансному вопросу, связанному с экологической безопасностью завода. Кроме того, до сих пор в официальных ответах ни от Росприроднадзора России, ни от минэкологии России, ни от прокуратуры России мы не получили ответа: в отношении каких производств и объектов проводится ГЭЭ? На сайтах Росприроднадзора федерального и регионального уровня нет информации об этом.

Ранее на запрос Медиакорсети на предприятии не ответили по существу, что именно предполагается подвергнуть экспертизе.

- Процесс экспертизы подобного рода – процесс добровольный, не обязательный для нашего типа производства, - сообщил гендиректор ООО «Кроношпан» Ардашер Курбаншо. -Соответственно, требует тщательного анализа, проработки и подготовки. Более детально пока ответить не могу.