Стивен Сигал "не отказался бы" стать губернатором Приморского края
В ходе встречи с гостями фестиваля кино «Меридианы Тихого», который прошел 26 сентября во Владивостоке, получивший российский паспорт голливудский актер Стивен Сигал заявил, что не отказался бы от должности губернатора Приморского края.
Актер отметил, что ему было бы интересно изучение Приморья, и он был бы рад стать губернатором этого края, сообщает газета «Известия» 26 сентября. Сигал подчеркнул, что его предки по линии отца происходили из Приморья.
На вопрос о женщинах России, Сигал ответил, что они лучшие среди всех, которых он видел. При этом в зале сидела его жена Батсухийн Эрдэнэтуяа, которая родилась в Монголии.
В последний числах августа Стивен Сигал оформился как индивидуальный предприниматель в Московской области в городе Электросталь. В описании деятельности указаны зрелищно-развлекательные мероприятия, исполнительное искусство, спорт, звукозапись, а также издание музыки. Представитель артиста Анар Рейбанд отметил, что регистрация ИП была необходима для официального устройства на работу в России и уплаты налогов. Он также подчеркнул, что Сигал проводит около 70-80% своего времени в РФ.
Ранее, 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур выборов губернатора, так как в ходе первого, прошедшего неделей раньше, ни один кандидат не получил необходимое количество голосов для победы (50% плюс один голос). После подсчета голосов кандидаты, действующий и.о. главы региона, член партии «Единая Россия» Андрей Тарасенко и кандидат от партии КПРФ Андрей Ищенко, выдвинули друг против друга обвинения в отношении фальсификации процедуры выборов и подали жалобы в избирательный комитет. 19 сентября ЦИК признала результаты выборов недействительными. Повторные выборы состоятся в период, до 16 декабря.