Стивен Сигал "не отказался бы" стать губернатором Приморского края

Актер отметил, что ему было бы интересно изучение Приморья, и он был бы рад стать губернатором этого края, сообщает газета «Известия» 26 сентября. Сигал подчеркнул, что его предки по линии отца происходили из Приморья.

На вопрос о женщинах России, Сигал ответил, что они лучшие среди всех, которых он видел. При этом в зале сидела его жена Батсухийн Эрдэнэтуяа, которая родилась в Монголии.

В последний числах августа Стивен Сигал оформился как индивидуальный предприниматель в Московской области в городе Электросталь. В описании деятельности указаны зрелищно-развлекательные мероприятия, исполнительное искусство, спорт, звукозапись, а также издание музыки. Представитель артиста Анар Рейбанд отметил, что регистрация ИП была необходима для официального устройства на работу в России и уплаты налогов. Он также подчеркнул, что Сигал проводит около 70-80% своего времени в РФ.