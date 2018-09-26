Спасти семью от краха: В Башкирии начали работать комнаты примирения

Полгода назад жителям нашей республики стала доступна новая услуга – так называемая семейная медиация, направленная на профилактику разводов.

Медиа́ция — одна из технологий альтернативного урегулирования споров (англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. Имеет определённые условия и правила ведения, очерёдность действий, фаз.

Напомним, согласно недавно опубликованным данным Росстата, в республике в период январь-апрель 2018 года узаконили свои отношения 6317 пар – почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вновь выросло число разводов – с 4 979 до 5 071 – почти на 2%.

Первые комнаты примирения появились в Татарстане (с 2016 года) и Белгородской области (с 2003 года). В прошлом году появились в Новгородской области и других регионах страны. В Совете Федерации еще в прошлом году выдвинули инициативу создать комнаты примирения по всей стране.

Эксперты докладывают о позитивных результатах профилактической меры: к примеру, в 2016 году в Управлении ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан сообщили, что «из 519 супружеских пар, прошедших консультацию у медиатора, 364 пошли на примирение и забрали заявления о разводе». Впрочем, есть и те, кто к идее относится весьма скептически: статистику все равно не обманешь.

О том, что такое семейная медиация, зачем это нужно и спасет ли это от разводов республику, рассказала начальник отдела сопровождения семьи, семейный медиатор, психолог Республиканского ресурсного центра «Семья» Анна Сальманова.

«В загсах в основном разводятся пары без детей»

– Анна Висановна, что такое семейная медиация?

– Семейная медиация – это процесс, при котором беспристрастный медиатор позволяет конфликтующим членам семьи, в основном супругам, родителям, конструктивно обсуждать существующий между ними конфликт, в том числе в предразводной ситуации.

Примирение разводящихся – не главная задача семейной медиации, а, если можно так сказать, положительный дополнительный эффект, способ построения конструктивного диалога в тот момент, когда эмоции застилают разум.

– Не секрет, что в семьях в состоянии развода ребенок зачастую используется в качестве инструмента манипуляции.

– Мы часто сталкиваемся с подобными конфликтами по вопросам определения места жительства, порядка общения родителей с детьми. Конфликт может привести к запрету на общение ребенка с одним из родителей. Бывает, один из родителей увозит ребенка в другой город, нарушая тем самым привычный уклад его жизни.

Запрос на разрешение подобных ситуаций поступает из мирового суда. В загсе же разводятся супружеские пары без детей.

Особенно хочется отметить, что негативные последствия развода переживают не только взрослые: в конце концов, они сами все это затеяли и обладают жизненным опытом, чтобы справиться с проблемной ситуацией. Для ребенка развод воспринимается как трагедия, утрата той жизни, которая у него была изначально, даже если родителям кажется, что его жизнь улучшится. Помочь (насколько это возможно) смягчить это негативное влияние поможет семейная медиация.

– Бытует мнение, что число разводов увеличивается в кризисные периоды взаимоотношений – 1 год, 3, 5, 7 лет…

– Это так, и, к сожалению, у супругов не всегда хватает коммуникативных, личностных навыков, чтобы достойно выйти из этого периода. Отсюда и уход в алкогольную зависимость, измены, эмоциональную холодность, непонимание. Но не надо бояться этих периодов, успешное прохождение кризиса способствует благоприятному развитию семьи. Если не можете справиться самостоятельно – обращайтесь за помощью к специалистам.

– А если партнер отказывается от медиации?

- Медиация основана на добровольном участии, доброй воле сторон и их совместных усилиях, поэтому она не может проводиться, если одна из сторон отказывается от участия. Она не может иметь успеха, если одна сторона пытается оказывать давление на другую или когда одна из сторон чувствует давление с другой стороны. Например, если один участник чрезмерно боится другого и не может говорить с ним даже в присутствии третьей стороны, медиация может быть неприемлема. Слишком большие разногласия между участниками также могут сделать невозможным успех медиации.

«Мы общаемся до, во время и после разводов»

– Возможно ли обратиться к услугам медиаторов после вынесения судебного решения об определении места жительства, порядка общения с ребенком?

– Медиация может проходить до, во время и после судебного разбирательства, связанного с разрывом отношений, опекой или разводом. Когда инициируются судебные действия по поводу развода, органы судебной или исполнительной власти могут направить обратившихся по меньшей мере на одну ознакомительную встречу с медиатором.

– Как проходит сама встреча психолога и пары?

– Медиатор выясняет, о чем думают, чего хотят, за что переживают и ребенок, и его родители.

Задаются такие вопросы: Как вы думаете, как чувствуют себя ваши дети в связи с происходящим конфликтом или разрывом отношений? Знают ли дети, что они могут любить одного родителя также сильно, как и второго? Что вы можете сделать для улучшения отношений между вашими детьми и вторым родителем? Можете ли вы предложить варианты удовлетворения потребностей детей совместно со вторым родителем? Какие люди из вашего окружения играют значительную роль в жизни детей? Что вы можете сделать для сохранения этих связей?

– Что может быть включено в соглашение?

– В идеале медиативное соглашение должно содержать столько пунктов, сколько необходимо для наиболее эффективного обеспечения потребностей каждой из сторон, особенно, если это касается благополучия детей.

Например, в нем могут содержаться следующие положения: решения об осуществлении родительских прав, о месте жительства детей, информация об осуществлении совместного воспитания и ухода за ребенком (например, в отношении школы и медицинского обслуживания), как будет осуществляться право на посещение ребенка, организация образовательных, религиозных, культурных мероприятий, распределение расходов на содержание и образование детей и т.д. Также в соглашение может быть включен пункт о продолжении медиации (например, включая проверку надлежащего исполнения соглашения и/или возможность дальнейшей медиации).

– Кто еще может принимать участие в медиации?

– Есть такая категория лиц, которая делится на три группы:

- это специалисты, работающие с семьями: юристы, социальные работники или психотерапевты (юристы, однако, не могут принимать активное участие в обсуждении);

- лица, поддерживающие семью в области духовных практик или традиций (имамы, раввины, священники и т.п.);

- лица, играющие важную роль внутри местного сообщества, частью которого являются родители.

Все они, безусловно, должны соблюдать конфиденциальность. Нужно сразу сообщить о важности тех или иных людей из этого списка в вашей жизни и роли, которую они играют.

– Сколько стоит медиация?

– Проект минтруда РБ и госкомитета по делам юстиции «Семейная навигация» работает бесплатно.

Для справки

Услуги семейного психолога-медиатора уже можно получить в загсах Уфы, Благовещенска, Кумертау, Чишмов, Кармаскалов.