Сестры Хачатурян могут выйти на свободу

Следствие уже отправило ходатайства об изменении меры пресечения для подозреваемых девушек. Об этом пишет RNS.

Подозреваемые Хачатурян А.М., Хачатурян К.М. и Хачатурян М.М. могут выйти из изолятора и отправиться под домашний арест. Им планирует запретить осуществлять некоторые действия.

Напомним, три сестры Хачатурян в возрасте 17, 18 и 19 лет подозреваются в расправе над своим 57-летним отцом. Труп мужчины был найден в одном из многоквартирных домов на Алтуфьевском шоссе города Москвы. На теле погибшего имелось множество колото-резанных ран. Удары пострадавшему были нанесены в грудь и шею.