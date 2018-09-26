Семейную пару из Уфы задержали за организацию секс-притонов

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Их уже задержали на территории иностранных государств.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, запросы по этим гражданам находятся на рассмотрении органов Казахстана и Украины. 25-летнюю жительницу и ее 31-летнего супруга обвиняют в организации и вовлечении в занятие проституцией под видом сети массажных салонов в городах Уфа и Стерлитамак.
Сразу после возбуждения уголовного дела они покинули страну. Женщину задержали в г. Алматы республики Казахстана, а ее супруга — на контрольно-пропускном пункте Львовской области Украины.
В настоящее время готовятся документы об экстрадиции преступников. В настоящее время они заключены под стражу.
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