Семейную пару из Уфы задержали за организацию секс-притонов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, запросы по этим гражданам находятся на рассмотрении органов Казахстана и Украины. 25-летнюю жительницу и ее 31-летнего супруга обвиняют в организации и вовлечении в занятие проституцией под видом сети массажных салонов в городах Уфа и Стерлитамак.